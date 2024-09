Ancien adjoint de Gérard Collomb, Louis Lévêque est décédé

Ancien adjoint au logement sous Gérard Collomb, Louis Lévêque est décédé à 71 ans.

Il était devenu quatrième adjoint de Gérard Collomb en charge de la politique de la ville et du logement en 2001, après la victoire de la gauche plurielle. Louis Lévêque s'est éteint à l'âge de 71 ans. Premier adjoint communiste sur les quatre que comptait alors l'exécutif, "il aura consacré sa vie à la défense des plus fragiles", a salué la député PS du Rhône, Sandrine Runel.

En poste au logement jusqu'en 2014, il s'était notamment engagé en faveur d'une politique ambitieuse en matière de construction de logements sociaux. En 2020, il avait appelé à voter pour les listes d'union entre les Écologistes, la Gauche unie et Lyon en commun pour le second tour des municipales et des métropolitaines, face à l'alliance de Gérard Collomb et de la droite.