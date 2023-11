Reportage. Tirs d'artifice et feux de poubelles dans un lycée de Lyon : "on en a marre"

Des incidents ont éclaté ce vendredi matin au lycée La Martinière-Montplaisir de Lyon (8e arrondissement). Le proviseur du lycée a été la cible de tirs de mortiers, et des poubelles ont été incendiées devant l’entrée de l’établissement. A ce stade, deux élèves ont été interpellés.

Ce vendredi matin, le lycée La Martinière-Monplaisir a été le théâtre "d’une agression violente émanant d’une quinzaine d’individus et visant expressément le proviseur et le Directeur Opérationnel du Greta qui l'accompagnait", écrit le chef de l’établissement dans un mail envoyé aux élèves, peu après les incidents.

Plus précisément, ce vendredi vers 7 h 15, un groupe d'une quinzaine de personnes a pris pour cible le lycée la Martinière-Monplaisir. Des poubelles ont également été incendiées. Les cours ont pu reprendre une heure plus tard, aux alentours de 8 h 15, après l'intervention des forces de l'ordre et des pompiers.

Deux élèves interpellés

Une première interpellation a eu lieu ce matin après les faits, indique Juliette Bossart-Trignat, préfète déléguée à la défense et à la sécurité. Une autre, dans la matinée, après exploitation des bandes vidéos. Deux caméras de vidéo surveillance sont installées dans l’enceinte de l’établissement. Un lien avec le passage d'un élève en conseil de discipline la semaine prochaine, en vue d’une potentielle exclusion a été évoqué.

Le calme après la stupeur. En cette fin de matinée, les débris brûlés jonchaient encore le sol devant l’établissement scolaire. Certains élèves et enseignants restent postés devant l’entrée du lycée. Le regard hagard, Eric Lahy, professeur de physique-chimie, réclame des moyens supplémentaires. "Il n'y a pas d’assistante sociale, les classes comportent 35 élèves. Les moyens manquent, les conditions d’exercice se sont durcies. L’école n’est pas un oasis au milieu de la société, il nous faut des moyens durables", ajoute t-il.

Au loin, Pierre Oliver, maire du 2e arrondissement et Mickaël Paccaud, conseiller régional, délégué à l'excellence éducative, s’avancent vers l’extérieur de l’établissement. Le professeur les interpelle “on ne vous voit pas souvent ici”, lance t-il. Et les élus de rétorquer “nous étions là lundi monsieur et ce n’est pas forcément le sujet du jour”.

Soutien à la communauté éducative

Pendant la pause méridienne, les élèves discutent, portable à la main, de l’incident qui s’est déroulé ce matin. Ce n’est pas la première fois que des incidents éclatent aux abords de l’établissement. Une “habitude” pour certains lycéens. L'un d'entre eux évoque sa lassitude, “On en a marre. Ce n’est pas la première fois que ce genre d’évènement arrive. Ça témoigne surtout de la stupidité humaine”. Kamel, parent d’élève décrit “une scène de guerre”. “Le proviseur et son équipe tiennent ce lycée, il faudrait les aider, les soutenir. C’est un lycée de bonne tenue.”

Tout mon soutien au proviseur visé par cette odieuse attaque à Lyon. Une fois encore, c'est l'école de la République qui est prise pour cible. Il est essentiel de continuer à la sécuriser pour protéger nos enfants.

La droite demande plus de caméras de surveillance

Pierre Oliver, maire du 2e arrondissement et Mickaël Paccaud (LR) ont fait part d’une demande à la Ville de Lyon pour exiger “des caméras supplémentaires aux abords de tous les lycées de la région”.

Selon les élus, une demande officielle de Laurent Wauquiez va être envoyée au maire de Lyon pour qu’il puisse installer des caméras aux abords des lycées de la région.

Sur X (anciennement Twitter), Grégory Doucet condamne fermement cette “attaque d’une violence inouïe". S’en prendre à un lieu d’enseignement est abject”, écrit l’édile écologiste.

Ce matin, le lycée La Martinière-Monplaisir a été pris pour cible. Les images d’embrasement diffusées sur les réseaux sociaux sont profondément choquantes.



A la suite de ces évènements, Mohamed Chihi, l'adjoint au maire de Lyon en charge de la Sûreté, de la Tranquillité et de la Sécurité, annonce avoir "demandé la mise en place de patrouilles de polices nationale et municipale aux abords de l’établissement dès l'alerte reçue et pour les prochains jours".