Lyon 8e : un fast-food fermé d'urgence par la préfecture

Le restaurant "Day Day" a été fermé le 18 juillet par la préfecture pour des manquements graves aux règles d'hygiène.

Le restaurant "Day-Day" qui propose des pizzas, des tacos, des burgers ou encore des kebabs, a été fermé ce jeudi 18 juillet par la préfecture du Rhône. L'établissement est situé au 47 rue Stéphane Coignet, dans le 8e arrondissement de Lyon. Après une première mise en demeure le 7 juin dernier, un nouveau contrôle a été effectué le 16 juillet par un agent du bureau Veritas mandaté par la DDPP du Rhône.

Ce contrôle a mis en évidence des "manquements graves aux règles d'hygiène" comme le "défaut de maintenance, d'entretien et de nettoyage des locaux", "les mauvaises conditions de stockage et de conservation des denrées brutes et travaillées" ou encore le "non respect des températures de conservation des denrées".

"Risques d'intoxication"

Ainsi, face à ces constats, "la poursuite de l'activité constitue une menace pour la santé des consommateurs en raison de la probabilité importante de contaminations et des risques d'intoxication qui en résultent" selon la préfecture du Rhône. L'établissement pourra rouvrir ses portes après avoir mis en place une série de mesures correctives, au nombre de 34.