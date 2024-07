À Lyon, le club Colette pour palier à la solitude des séniors à la retraite

Implanté à Lyon depuis septembre 2023, le club Colette séduit déjà près de 4 000 membres dans la ville des Gaules, avec des activités diverses et variées pour les séniors.

Lancé à Paris fin 2021, le club Colette a débarqué à Lyon l'année dernière, en septembre 2023. Il réunit déjà près de 4 000 membres Lyonnais, avec pour but d'accompagner les séniors au moment de leur retraite, de favoriser le lien social et de lutter contre l'enjeu qu'est la solitude des séniors, en proposant des activités plus différentes les unes que les autres. Coline Guénel, co-fondatrice de Colette et directrice des opérations, explique : "Le club est ouvert à tous à partir de 50 ans, c'est un club gratuit, sans abonnement, avec plus de 800 activités proposées par mois dans 12 villes de France".

Les séniors Lyonnais sont conquis

Cet après-midi, c'est activité tirage de cartes dans un bar du 1er arrondissement de Lyon. Ils sont cinq à être venus assister au premier atelier que propose Marie, passionnée par le Tarot divinatoire. Elle n'est pas à la retraite, mais a intégré le club Colette l'année dernière pour proposer d'animer des activités. "C'est une belle ouverture pour pouvoir échanger, ce sont toujours des gens très bienveillants, qui ressentent l'envie et le besoin de parler", explique Marie.

Ils ne sont pas tous arrivés en même temps, Linda a connu Colette, comme la plupart, via Facebook. Elle était enseignante formatrice, et a intégré le club en septembre 2023 : "Il y a énormément d'activités proposées par le club, chacun prend ce qui lui convient. Parfois les activités sont loin, et j'évite d'aller aux activités trop physiques. Je préfère celles du soir, on va danser et chanter".

Pour Rosetta, une ancienne psychologue qui vient d'intégrer le club, cela s'est fait par des amis : "J'étais inscrite dans un centre social où j’ai rencontré des personnes avec qui j'ai sympathisé qui parlaient de Colette, et du coup je me suis inscrite". Elle ajoute : "Je suis venue parce que je suis curieuse, et je ne regrette pas !". Patrick, lui, ancien installateur et dépanneur d'ascenseurs, est arrivé au commencement de Colette à Lyon.

"Permettre aux seniors de vieillir dans de meilleures conditions"

Psychométricienne dans la petite enfance, Coline Guénel s'est d'abord lancée à Paris, en mettant en relation des personnes âgées et des jeunes qui cherchaient un logement. "À la base, s'était très tournée vers la cohabitation intergénérationnelle. C'est quelque chose qui est très peu développé en France par rapport à d'autres pays européens". Elle explique que ce sont les membres de cette association, qui hébergeaient des jeunes, qui ont proposé l'idée de se rencontrer entre eux.

"C'est triste de savoir que 1 sénior sur 5 dit ne pas ou ne plus avoir d'amis. L'enjeu de notre club est de permettre aux seniors de vieillir dans de meilleures conditions, d'améliorer leur pouvoir d'achat en louant à des jeunes, d'assurer des relations sociales quotidiennes et une utilité sociale", explique Coline Guénel.

Plus de 80 000 personnes inscrites

Les activités proposées par le club Colette sont diverses et variées, avec une moyenne d'âge d'environ 63 ans. "Il y a des activités physiques avec des rencontres directes, d'autres qui se font en ligne, elles peuvent être proposées par des professionnels, par Colette ou par des membres directement", explique la co-fondatrice. Les âges varient entre 50 et 90 ans, "il y a beaucoup d'aide entre eux, et on reçoit des mails tous les jours pour que Colette soit développée dans d'autres villes de France".

Aujourd'hui, c'est plus de 80 000 personnes qui ont adhéré au club, Coline Gunéel ajoute : "On a vraiment essayé de créer un site web avec une utilisation logique, simplifiée, pour les aider à l'utiliser au mieux, et ils peuvent aussi nous contacter directement si ils ont besoin". Son rêve, pouvoir dans le futur ouvrir des boutiques et des cafés Colette, et apporter le club partout en France.

Pour plus d'informations : https://leclub.colette.club