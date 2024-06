The Whisky Lodge : l’institution lyonnaise du whisky

Depuis 1993, c’est le temple du scotch whisky, des irish whiskey, des bourbons américains, blended et single malts japonais… Une référence en France. Avec cette idée que le bon n’est pas forcément cher.

Le whisky, comme le dit l’écrivain japonais Haruki Murakami, il faut l’admirer avant de le boire. Le meilleur endroit pour le faire à Lyon, c’est probablement au numéro 7 de la rue Ferrandière. Avec plus de 2 000 références exposées dans la petite officine du quartier Cordeliers/Jacobins, The Whisky Lodge est l’une des caves à whisky parmi les plus réputées de France. Avec des raretés, comme la maison écossaise James Eadie qui se démarque par “une sélection drastique des distillats et des vieillissements” garantissant au consommateur “des malts d’une qualité irréprochable”, dixit The Whisky Lodge, ou la distillerie des Highlands Ben Nevis, “une merveille écossaise encore trop méconnue et qui reste très ‘old fashioned’ dans sa manière de faire”. Et des produits exclusifs, à l’instar d’une sélection spéciale faite uniquement pour The Whisky Lodge, notamment l’Aberlour 15 ans, ou des deux propres marques de The Whisky Lodge : Kirk & Bright, un single et un blended malt [voir le lexique] qui s’adressent à des consommateurs “débutants mais exigeants”, à l’étiquette qui casse les codes, inspirée du mouvement punk britannique, et Orcines, “la seule gamme de whisky écossais maîtrisée de la distillation jusqu’à l’embouteillage par un Français”.

The Whisky Lodge en 6 dates

‘ 1968 : Gabriel Tissandier fonde les Caves Tissandier à Clermont-Ferrand

‘ 1993 : arrivée à Lyon et ouverture de The Whisky Lodge, rue Ferrandière (Lyon 2e)

‘ 2011 : reprise de The Whisky Lodge par son fils, Pierre Tissandier

‘ 2014 : la gamme d’embouteillage indépendant Orcines voit le jour. C’est aujourd’hui la seule marque française à réaliser de l’élevage intégral en Écosse.

‘ 2020 : rachat de la marque Peuchet, maison d’embouteillage française fondée en 1885

‘ 2021 : un site internet marchand ouvre les portes de la boutique lyonnaise à la France entière

The Whisky Lodge en chiffres



‘ 14 collaborateurs, une vingtaine d’agents

‘ 467 000 € : le résultat net en 2023

‘ +500 000 bouteilles vendues/an

‘ 75 % de whisky : + de 2 000 références

‘ 15 % de rhum : 300 références

‘ 10 % de vodka, gin, téquila, liqueurs, cognac et armagnac : 250 références