TGV Ouigo entre Lyon Perrache, Part-Dieu et Paris, ça arrive !

Les TGV Ouigo entre les centres de Lyon et Paris seront bientôt ouverts à la réservation.

Comme nous l'annoncions en septembre 2019, la SCNF va mettre en place des trains Ouigo entre les gare de Lyon Perrache, Part-Dieu et Paris Gare de Lyon. Les trains de ces nouvelles liaisons "centre à centre" circuleront à partir du 1er juin. Interrogé par le Parisien, Stéphane Rapebach, directeur général de Ouigo, annonce que les réservations seront disponibles à partir du 10 mars via le site de Ouigo.

Trois allers-retours seront ainsi proposés par jour. Les TGV partiront de Paris Gare de Lyon à 6h26, 12h30 et 18h35, pour un trajet autour de deux heures. Depuis Lyon Perrache, via Part-Dieu, les trains partiront à 9h17, 15h35 et 21h21. Cette liaison Paris - Lyon à petits prix proposera ainsi 7000 places supplémentaires.

Les billets seront très légèrement plus chers. Si l'offre d'appel des trains entre Marne-La-Vallée et la gare TGV de l'aéroport de Lyon Saint-Exupéry était à partir de 10 euros, les Ouigo entre le centre de Lyon et celui de Paris seront à partir de 16 euros (8 euros pour les enfants). Ce petit surcoût devrait passer sans trop de difficultés. Plus besoin d'aller jusqu'à Saint-Exupéry pour les voyageurs ou de prendre le RER pour rejoindre le centre de Paris.

À Lyon, Ouigo proposera ainsi huit allers/retours quotidiens :