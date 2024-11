Tête de série n°2 de l'Open de tennis de Lyon et premier Français, Lucas Pouille devrait faire l'impasse sur la compétition en raison d'une blessure.

Alors que le tableau principal de l'All in Open Auvergne-Rhône-Alpes de Décines-Charpieu (Challenger 75), près de Lyon, débute lundi 11 novembre, le tournoi devrait perdre sa tête d'affiche française. Le 97e joueur mondial et tête de série n°2, Lucas Pouille, se dirige en effet vers un forfait la semaine prochaine du côté de Décines, malgré sa forme du moment.

Une blessure au poignet pour Pouille

"Il va très bien, c'est l'un de ses poignets qui va mal ! C'est encore très délicat. Pour le moment, aucune reprise de tournoi n'est prévue", a indiqué son entraîneur, Enzo Py, au quotidien L'Equipe. D'autant que le tennisman français de 30 ans a retrouvé il y a peu sa place dans le Top 100 mondial pour la première fois depuis trois ans, ce qui lui permettrait d'accéder directement au tableau principal de l'Open d'Australie (tournoi du Grand Chelem), le 2 décembre prochain. A condition de ne pas perdre sa place au classement mondial.

"Il est inscrit à des tournois ou il fera des demandes de wild-cards s'il a vraiment besoin de jouer, mais pour l'instant, il ne peut pas, reprend son coach. On va serrer les fesses jusqu'à la fin. Et s'il peut faire un tournoi ou deux pour récupérer 10 ou 15 points, on ira. Mais on prendra zéro risque". Aucune annonce officielle n'a pour l'heure été faite par les organisateurs. En cas d'absence, le Croate Borna Coric, 94e mondial et tête de série n°1 de l'Open de Lyon, part sur le papier plus que jamais favori.

A noter que ce Challenger 75, installé dans le calendrier après la disparition de l'Open 6e Sens de Lyon (WTA 250) et de l'Open Parc Auvergne-Rhône-Alpes de Lyon (classé 250), serait pressenti pour accueillir Richard Gasquet. La finale du tournoi se déroulera le samedi 16 novembre.

