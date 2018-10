Tentative de suicide : des TER ne circulent plus entre Lyon et Bourg

Suite à une tentative de suicide, sur la ligne de train entre Lyon et Bourg, le trafic TER est particulièrement impacté ce vendredi 12 octobre.

Ce vendredi matin vers 7h30, une personne a tenté de se suicider sur la ligne de train entre Lyon et Bourg, à hauteur de Saint-André-de-Corcy. Plusieurs TER ont été supprimés, et des retards sont à prévoir une partie de la matinée. Selon la SNCF, la personne qui a tenté de mettre fin à ses jours a pu être évitée par le conducteur du train. Elle n'a pas été blessée et est désormais prise en charge par les pompiers. Le trafic reprend progressivement.