Tennis : ouverture de la billetterie pour la 4e édition de l’Open 6e Sens de Lyon

Du 28 janvier au 5 février 2023, le tournoi de tennis féminin fera son retour au palais des sports de Gerland avec en tête d’affiche la Lyonnaise Caroline Garcia. La billetterie est ouverte.

Pour sa 4e édition l’Open 6e sens, le tournoi de tennis féminin lyonnais, accueillera en star son ambassadrice Caroline Garcia revenue aux premières places du classement mondial après une très belle année 2022. Les autres têtes d’affiche du tournoi n’ont pas encore été dévoilées, mais la billetterie vient d’ouvrir.

Pour assister aux matchs qui se dérouleront du 28 janvier au 5 février, comptez de 5 à 38 euros selon les journées et les catégories de places. Un pass donnant accès aux phases finales, à partir des quarts, est également commercialisé de 34 à 89 euros et les personnes qui souhaitent assister à tout le tournoi peuvent toujours souscrire un pass complet, dont le prix est compris entre 65 et 159 euros sont les places.