Les transports en commun lyonnais sont quelques peu perturbés en ce dimanche 9 août, notamment sur les lignes T1 et T4.

TCL annonce avoir des incidents techniques sur les lignes T1 et T4. Pour la première, un bus relais a été mis à disposition pour les arrêts non desservis entre Charpennes et IUT Feyssine. Pour la seconde, les stations allant de Thiers Lafayette à La Doua Gaston Berger ne sont pas desservies. Un bus relais a aussi été mis en place de Charpennes à La Doua.

Le trafic devrait revenir à la normale aux alentours de 15 h 50.