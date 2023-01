TCL : le Sytral lance une concertation pour améliorer le service dans la métropole de Lyon

Du 9 janvier au 10 mars 2023, Sytral Mobilités lance une concertation en vue de l'élaboration du plan de mobilité des territoires lyonnais. Tous les Grands lyonnais ont ainsi l'opportunité de donner leur avis sur une plateforme en ligne mise en place par le Sytral.

L'objectif est d'apporter "un meilleur service de transport public aux habitants, qu’ils soient urbains, en périphérie des cœurs de ville ou en milieu rural", détaille Bruno Bernard, président de la Métropole de Lyon et du Sytral dans un communiqué de presse.

Parmi les pistes d'amélioration, l'augmentation de l'offre de transport, la simplification de la tarification et de la billetterie, ou encore faciliter l'accès "aux offres de mobilité, alternatives à la voiture individuelle comme le train, le vélo ou la marche à pied".

"La concertation a pour objet d’assurer l’information et de recueillir les avis et remarques du public sur les aspects environnementaux du projet", ajoute Sytral Mobilités. Les nouvelles mesures et actions qui émergeront de la concertation seront appliquées à partir de 2025 et jusqu’à 2040.