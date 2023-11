TCL : des travaux sur les lignes de tramway T2 et T5 à Lyon

Des travaux perturberont la circulation des tramways T2 et T5 lundi 13 et mardi 14 novembre à Lyon.

Les lignes de tramway T2 et T5 du réseau TCL seront perturbées en soirée lundi 13 et mardi 14 novembre annonce Keolis, l'exploitant du réseau. Des travaux de remplacement des lignes aériennes seront menés par les équipes de maintenance du réseau.

La ligne T5 ne circulera plus après 22 h 30, et la ligne T2 circulera uniquement entre Hôtel de Région Montrochet et Grange Blanche. Les stations de Saint-Priest Bel Air à Grange Blanche ne seront plus desservies dans les deux sens de circulation.

Derniers départs T5 :

De Grange Blanche vers parc du Chêne : 22h15

de Parc du Chêne vers Grange Blanche : 22h15

Derniers départs T2 :

De Hôtel de Région Montrochet vers Saint Priest Bel air : 22h18

De Saint-Priest Bel Air vers Hôtel de Région Montrochet : 22h17

Des bus relais desserviront toutes les 15 minutes les stations de Grange Blanche à Saint-Priest Bel Air.