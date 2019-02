TCL : des “marches exploratoires” sur la ligne 80 entre Grigny et Givors

Pour lutter contre les violences faites aux femmes, le réseau TCL va mettre en place des marches exploratoires sur la ligne 80 entre Grigny et Givors.

Dans le cadre de son plan de lutte contre les violences faites aux femmes, le réseau va organiser des “marches exploratoires” à Givors et Grigny. Le réseau de transport en commune de la métropole lance une campagne de recrutement auprès des habituées de la ligne 80 “pour former un nouveau groupe d’ambassadrices et devenir actrices de leur propre sécurité”, explique-t-il dans un communiqué.

Contacté, Keolis, l'exploitant du réseau, explique avoir ciblé cette ligne pour “plusieurs raisons”. “Nous avons la volonté d'aller dans des secteurs très différents. C'est la première fois que l'on cible une ligne qui va dans le sud de la métropole. Plusieurs choses entrent en considération pour faire ce choix. Il n'y a pas que le nombre d'incidents même si ça en fait partie. Le sentiment d'insécurité est aussi analysé dans le cadre d’enquêtes de perception. Nous, on parle de l'environnement des lignes parce qu’il y a parfois des ajustements à faire avec les communes concernées”, explique l'exploitant.

Depuis 2015, des clientes effectuent leurs trajets habituels accompagnées par “des experts de la mobilité et de la sécurité, dans le but d’identifier des contextes et éléments à l’origine d’un sentiment d’insécurité”, poursuivent les TCL. À l'issue de ces marches, ces volontaires appelées “ambassadrices” font des propositions pour améliorer les conditions de déplacement : “aménagement autour des arrêts, propreté des véhicules, confort visuel, vidéoprotection, éclairage public, etc.”. Depuis le début de la mise en place de cette politique, 28 ambassadrices ont travaillé à améliorer les conditions de sécurité des lignes C5, C12, C14, 7 et 52.