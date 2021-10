Lyon : la région organise une journée pour comprendre les financements européens d'aides aux entreprises

La 5e édition de la Journée Ambition Europe se tiendra le mardi 16 novembre prochain à l'Hôtel de Région à Lyon. L'occasion pour les entreprises du territoire de comprendre les financements européens mis à disposition.

Le format hybride (en ligne ou présentiel) de cette édition permettra à tous les lyonnais qui le souhaitent de participer de près ou de loin à cette nouvelle Journée Ambition Europe. L'objectif de l'opération : "permettre de découvrir et comprendre les financements européens mis à disposition des entreprises et structures académiques ayant des projets de recherche et d'innovation, dans le but de maximiser leurs chances d’y accéder" indique l'Agence Auvergne-Rhône-Alpes Entreprises dans un communiqué.

Ateliers, conférences ; tout est mis en place pour comprendre les enjeux et dispositifs de financements dédiés au numérique, à l’énergie ou encore à la santé. Le nouveau programme européen pour la recherche et le développement nommé "Horizon Europe" y sera notamment abordé.

Informations pratiques :