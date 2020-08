TCL à Lyon : les trams T1 et T2 perturbés, plusieurs stations non desservies

La circulation des trams T1 et T2 est perturbée ce vendredi matin à Lyon. A cause d'un incident technique. Plusieurs stations ne sont plus desservies.

Des bus relais ont été mis en place entre Villon et Perrache, ainsi qu'entre Debourg et le quai Claude Bernard.

"T2 - 10h15-Terminus exceptionnel station Villon - Stations de Jet d'Eau-Mendès France à Perrache non desservies - Bus relais de Perrache à Villon - Reprise estimée à 11h20 - Incident technique", précisent les TCL.



Idem pour le T1 : "T1 - 10h12 - Terminus Part-Dieu - Stations Part-Dieu Auditorium à Debourg non desservies - Bus relais de Debourg à Quai Claude Bernard - Reprise estimée à 11h20 - Incident technique".

La reprise normale est estimée pour 11h20.

