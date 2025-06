Pollution à Lyon : la qualité de l'air s'améliore ce lundi

Grâce à la baisse des températures et aux orages, la qualité de l'air s'améliore à Lyon ce lundi 2 juin 2025.

On respire plutôt bien à Lyon et dans toute la métropole lyonnaise pour ce début de semaine. Grâce à la chute des températures et le passage d'orages dans le ciel lyonnais ces dernières heures, la qualité de l'air devrait s'améliorer avec notamment une baisse des niveaux d'ozone.

Dans la métropole de Lyon, hormis autour des grands axes de circulation comme le périphérique et la M6, la situation est bonne à moyenne. L'ensemble des marqueurs de pollution, hormis le dioxyde de soufre, sont classés comme moyen par Atmo, l'observatoire de la qualité de l'air en Auvergne-Rhône-Alpes.