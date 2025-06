En raison de travaux sur la M6 et la M7 aux abords de Lyon, plusieurs perturbations sont à prévoir du 2 au 8 juin.

La circulation sera difficile sur la M6 et sur la M7 cette semaine. En raison de travaux, les deux axes autoroutiers seront partiellement fermés entre le Valvert et Pierre-Bénite. A noter, du 2 au 5 juin, la M6, la M7, ainsi que le tunnel sous Fourvière seront fermés de 20h à 6h du matin pour des travaux d'entretien d'ouvrage. Du côté de Solaize, la portion entre le noeud de Feyzin et de Ternay seront également fermés à la circulation lors de ces horaires.

Du 6 juin à 21h au 9 juin à midi, c'est l‘échangeur entre le nœud de Saint-Fons et celui de Pierre-Bénite, ainsi que la bretelle D383 vers l’A7 Lyon qui subiront des travaux d'entretien. Les portions seront entièrement fermées lors de cette période.

Enfin, jusqu'au 9 juillet, la circulation entre l’échangeur Rive-de-Gier et Lorette et la portion d’A46N entre le diffuseur Rillieux et le nœud des Îles, s'effectuera sur voies réduites.

