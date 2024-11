Tags anti-Israël à Lyon 3 : le ministre de l'Enseignement supérieur saisit le procureur de Lyon

Après les tags et les manifestations contre Yaël Braun-Pivet survenus vendredi 8 novembre, le ministre de l'Enseignement supérieur Patrick Hetzel a annoncé saisir la jutice et compte sur la "fermeté" du parquet lyonnais.

En réaction aux tags hostiles à Yaël Braun-Pivet et à la manifestation pro-palestinienne survenus vendredi à l'université Lyon 3, le ministre de l'Enseignement supérieur Patrick Hetzel a annoncé saisir la justice ce samedi 9 novembre dans la soirée.

"Pour lutter efficacement contre ces actes inacceptables, je viens d'effectuer un signalement auprès du procureur de la République de Lyon", a-t-il écrit sur X. "Je compte sur sa fermeté pour agir et endiguer ces dérives contraires aux valeurs de la République."

"Yaël casse-toi"

En déplacement dans le Rhône, la présidente de l'Assemblée nationale a fait l'objet de tags hostiles et de heurts lors de sa venue à l'université Lyon 3. "Yaël casse-toi", "Yaël hors 2 nos facs", pouvait-on lire vendredi sur les murs de la faculté. Des tags qui ont depuis été effacés.

Le ministre de l'Enseignement supérieur s'était déjà exprimé plus tôt dans la journée quant à ces actes malveillants. "Je condamne avec violence les insultes antisémites proférées à l'encontre de Yaël Braun-Pivet et les agissement inacceptables de groupes d'étudiants survenus à Lyon III", avait-il écrit sur X. "Ma fermeté contre l'antisémitisme et toute forme d'instrumentalisation politique de l'université est totale."

