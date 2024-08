Sytral renforce l'offre de transports en commun entre Lyon et Brignais

Pour la rentrée, l'offre de transports en commun entre Lyon et les communes du Sud-Ouest rhodanien a été renforcée et étendue.

Sytral Mobilités à lancé en 2023 un vaste travail de restructuration des réseaux de cars et transports en commun du Rhône. Et ce dans l'objectif d'offrir aux habitants une offre globale et adaptée à leurs besoins. C'est désormais au tour de la communauté de communes de la Vallée du Garon, au Sud-Ouest de Lyon, d'en bénéficier. Un projet mené en lien avec les élus de Chaponost, Brignais, Vourles, Millery et Montagny.

1,4 million d'euros pour réorganiser le réseau de transports

À l’occasion de la rentrée, une nouvelle phase de renforcement de l’offre est lancée. "Nous poursuivons cette réorganisation en ajoutant aux 2,2 millions d’euros déjà investis en 2023, 1,4 million d’euros supplémentaires", a annoncé Jean-Charles Kohlhass, vice-président de Sytral Mobilités. Cette somme est notamment destinée à l’extension des lignes existantes et à l’élargissement des amplitudes de service. Le tout en adéquation avec les horaires du métro lyonnais.

L'un des changements majeurs concerne le prolongement de la ligne C10 jusqu’au centre-ville de Brignais. Celle-ci reliait auparavant la place Bellecour à Saint-Genis-Laval. Désormais, son amplitude horaire va de 4 h 45 à 23 h 15 en semaine, avec un bus toutes les 20 minutes en journée. Le week-end, la fréquence varie avec un bus toutes les demi-heures, voire toutes les heures le dimanche. Ce prolongement a d'ailleurs nécessité d’importants aménagements à Brignais. Une zone de retournement a dû être mise en place au nouveau terminus du C10, situé boulevard André Lassagne. De plus, sept arrêts de bus ont été aménagés et des travaux de voirie ont été réalisés pour élargir certaines portions de route, permettant ainsi le croisement des bus.

En parallèle, la ligne 15E a été prolongée jusqu’à Millery avec un bus par heure. La ligne 12 a également été renforcée pour répondre à la demande croissante. Par ailleurs, deux nouvelles lignes ont été créées : la ligne 122, reliant Dommartin à Vourles, et la ligne 145EX, connectant Mornant à Saint-Genis-Laval. Ces ajustements ont pour objectif de faciliter l’intermodalité et de renforcer les connexions avec le métro et Lyon.

