Un week-end très difficile sur les routes d'Auvergne-Rhône-Alpes

La circulation sera compliquée ce week-end sur les routes de la région Auvergne-Rhône-Alpes.

La rentrée scolaire approche à grands pas, et avec elle, les derniers retours de vacances, mais également des départs. Vendredi 30 août, Bison futé hisse le drapeau orange dans le sens des retours en Auvergne-Rhône-Alpes, il est vert dans le sens des départs. "Les difficultés devraient se concentrer principalement sur les autoroutes du Nord (A1, A2) et de la côte méditerranéenne (A7, A8 et A9)", précise Bison futé.

Samedi 31 août, ça se complique. Bison futé hisse le drapeau rouge dans le sens des départs comme celui des retours. Dans le sens des départs, "la région Auvergne-Rhône-Alpes devrait connaitre les encombrements les plus significatifs, notamment sur les autoroutes A7 et A75", indique Bison futé qui précise que ces difficultés devraient être similaires dans le sens des retours.

Enfin, dimanche 1er septembre, le drapeau rouge est hissé uniquement dans le sens des retours sur les routes d'Auvergne-Rhône-Alpes. La région "devrait être marquée par un trafic très dense sur les autoroutes A7 et A75", ajoute Bison futé.