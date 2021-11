Le salon du numérique pour les enfants et ceux qui les encadrent, s’ouvre à Lyon les 27 et 28 novembre 2021. Photo : Super Demain / Loïc Benoît

Les 27 et 28 novembre, l'hôtel de la Métropole de Lyon reçoit le festival "Super Demain". Il permet aux parents et enfants de s'informer et de réfléchir sur le numérique et les écrans.

Organisé par l'association Fréquence Écoles, le festival "Super Demain" s'adresse aux enfants, aux adolescents et tous ceux qui les prennent en charge : parents, grands-parents, enseignants, encadrants... L'évènement aura lieu le week-end du 27 et 28 novembre à l'hôtel de la Métropole de Lyon (3e), de 9h à 17h30 le samedi et de 10h à 18h le dimanche.

Le festival invite à s'interroger sur les "grands défis socio-économiques et technologiques que le numérique fait émerger dans nos vies modernes et connectées". Sans pour autant rejeter les écrans et "juger les pratiques" des familles. Grand thème de cette année : la liberté dans une société numérique. Tout au long de ces deux jours, des ateliers et animations sont organisés pour s'informer et s'armer de bonnes pratiques. Les parents pourront découvrir des expositions, notamment pour trouver des outils sur la gestion des écrans à la maison.

Cinq grandes rencontres sont prévues sur plusieurs thèmes, réparties sur les deux jours :

Mon ado parle à des inconnu.es sur Instagram

Mon enfant rêve de devenir e-sportif, doit-on vraiment y croire ?

Comment imaginer collectivement un autre numérique pour demain ?

Pourquoi discuter du choix du jeu-vidéo en famille ?

Nos soucis, nos ados et le numérique

Entrée gratuite sur présentation d'un pass sanitaire. Restauration sur place le dimanche. Retrouvez le programme complet ici.