Sud-ouest de Lyon : un conducteur et son enfant gravement blessés dans une collision avec un poteau

Un accident de la route a eu lieu ce samedi 17 octobre au sud-ouest de Lyon, faisant deux blessés graves dont un enfant.

Il est entre 14h30 et 15h ce samedi 17 octobre quand un véhicule s'encastre dans un poteau électrique de la route de Brignais, à Saint-Genis-Laval, au sud-ouest de Lyon. Le conducteur et son enfant en bas âge ont été gravement blessés dans la collision. Les sapeurs-pompiers ont transporté le père à l'hôpital Lyon-Sud et son enfant à l'hôpital mère-enfant de Bron. On ignore encore les circonstances exactes de l'accident.