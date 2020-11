Sud de Lyon : Un homme gravement touché par arme à feu et arme blanche

(Photo by DENIS CHARLET / AFP)

Un homme a été grièvement blessé à Givors, au sud de Lyon, ce dimanche, en début d’après-midi. Il a été touché par arme à feu et arme blanche.

À l’angle des rues Ligonnet et Yves-Farge, à Givors, un trentenaire s’est fait tirer dessus et blessé à l’arme blanche ce dimanche, aux alentours de 14h. Selon Le Progrès, la victime a été gravement touchée à une cuisse et au bas-ventre. Son pronostic vital est engagé.

Il a été pris en charge à l’hôpital Montgelas, à Givors où un attroupement a commencé à se former, notamment avec les membres de la famille du trentenaire. L’hôpital a dû appeler la police pour calmer la situation et escorter la victime vers un hôpital lyonnais, mieux adapté à la gravité de la blessure.