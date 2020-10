Sud de Lyon : manifestation de soutien à l'Arménie, l'A7 totalement coupée à Vienne

L'autoroute A7 est actuellement fermée dans les deux sens de circulation, à hauteur de la barrière de péage de Vienne-Reventin. "Le circulation est coupée entre la barrière de péage de Vienne Reventin et Vienne sud (n°11)", précise Autoroute Infos.

Environ 400 personnes sont rassemblées en soutien à l'Arménie.

09h14 : ⚠️Sur #A7N, dir° Lyon et Marseille, la circulation est toujours interrompue suite à une manifestation en cours entre Vienne Reventin et Vienne sud . Perturbations importantes dans ce secteur. Plus d'infos : https://t.co/z4Mi3glqJI . Ecoutez @Radio1077. #InfoTrafic

