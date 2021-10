Stromae sera en concert à Lyon en juin 2022

(Photo by TONY KARUMBA / AFP)

Absent depuis six ans de la scène musicale, le chanteur belge a fait un retour fracassant il y a quelques jours avec son nouveau titre "Santé". Le single qui rencontre déjà un immense succès précède la sortie d’un nouvel album et une tournée en juin. Celle-ci verra Stromae se produire à Lyon le 17 juin 2022.

L'interprète de "Alors on danse", "Papaoutai" ou encore "Formidable" a surpris ses fans il y a quelques jours en signant un retour espéré, mais inattendu, avec la sortie d’un nouveau single intitulé Santé. Retiré de la scène musicale depuis 2015 et huit ans après son dernier album, le chanteur belge de 36 ans prépare le terrain à un futur disque, dont la date de sortie n'a toujours pas été dévoilée.

L’artiste dont le dernier clip a déjà été vu plus de 8 millions de fois a en revanche annoncé une nouvelle tournée. Celle-ci le verra s’arrêter dans une dizaine de villes de Belgique et de France à partir de juin 2022, dont le 17 juin à Lyon. Pour le moment, le lieu du concert n’a pas été dévoilé et la billetterie n’est donc pas encore ouverte.

À la même période, doit se tenir le Felyn Festival, les 17 et 18 juin au Groupama Stadium, peut-être pas une coïncidence.