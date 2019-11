Sting au Printemps de Pérouges en 2020, les billets bientôt disponibles

Le leader du groupe The Police se produira le 25 juin 2020. Les billets seront en vente la semaine prochaine.

L'ancien chanteur de The Police se produire au festival le Printemps de Pérouges le 25 juin 2020. Un concert intitulé “Sting : My Songs” sera un concert durant lequel il présentera il présentera ses plus belles chansons avec des classiques comme “Fields of God”,“Shape of my Heart”, “Roxanne”, “Demolition Man”, “Englishman In New York”, “Every Breath You Take” ou encore “Message In A Bottle”.

Les billets seront disponibles à partir du mercredi 27 novembre à 10h. Les membres du Fan Club de Sting pourront bénéficier d’une prévente dédiée du lundi 25 novembre à 10h au mardi 26 novembre 18h.