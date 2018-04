Stabilité de l’effectif à long terme : l’OL dans le gratin européen

Selon l’Observatoire du football CIES, l’OL fait partie du top 20 du classement des clubs dont les joueurs disposent des contrats les plus longs. Un signe positif puisque durée des contrats est majoritairement synonyme de bons résultats sportifs.

L’Observatoire du football CIES a calculé le temps moyen des contrats qu’il reste aux joueurs dans les effectifs des cinq plus grands championnats européens. Un classement dans lequel l’OL figure en bonne position avec une 20e place et une durée moyenne de contrat de 2,68 années. Un résultat pas anodin puisque comme le note le CIES : “Barcelone (3,23 années de contrat) et Real Madrid (3,19 années de contrat) occupent les deux premières places des clubs dont les joueurs disposent des contrats les plus longs et six des huit équipes en tête de classement sont toujours en lice dans les coupes européennes”. Pour faire clair, plus les effectifs sont stables avec des contrats longs et une planification à long terme, mieux les équipes réussissent.

Forcément, cette analyse souffre de deux exceptions (françaises), puisque Lille avec un effectif avec 3,18 années de contrat vit une saison très difficile et pointe à la 19e place du championnat et Paris 1er de Ligue 1 n’est que 44e avec 2,31 années de contrat. “Ce résultat traduit la présence dans l’effectif de plusieurs joueurs de plus de 30 ans (Dani Alves, Cavani, Di Maria, Thiago Silva ou Thiago Motta)”, explique le CIES concernant le PSG. Quant au Losc, l’observatoire du football indique que les mauvais résultats sont principalement dus au “manque de stabilité et la jeunesse de l’effectif”.

Voir le classement.