SPA : Annulé à Paris, le Noël des animaux se tient au refuge Lyon-Marennes

La société protectrice des animaux (SPA) ouvre les portes du refuge de Lyon-Marenne ce week-end dans l'espoir de trouver un foyer chaleureux à leurs pensionnaires à l'approche des fêtes.

Près 500 animaux de compagnies ont été adoptés lors du Noël des animaux organisé l'année dernière sur la place de la République, à Paris. Chaque année, quatorze foyers de la SPA participent à cette opération dans l'espoir de trouver un foyer aux animaux abandonnés. Mais face aux violences entre manifestants et force de l'ordre la semaine dernière, la SPA a décidé d'annuler le rendez-vous place de la République et de transformer l’événement en invitant directement le public à se rendre dans les refuges.

110 chats, 45 chiens et un bouc-nain

Le refuge de Lyon-Marenne sera ainsi ouvert tout au long du week-end entre 13 heures et 17 heures et proposera des animations (maquillage pour enfants, tombola, création de lumignons ou atelier de confection de jouets pour chiens et chats...). Dans ce refuge, 110 chats, 45 chiens et un bouc-nain attendent de trouver une famille d'accueil responsable. "Aucun animal ne devrait passer Noël sans famille... C'est nous, Humains, qui nous devons de réaliser le rêve de nos poilus : leur trouver un foyer pour la vie ! Nous tenons à rappeler qu'un animal ne se glisse pas sous le sapin comme un cadeau de Noël, l'accueil d'un chien ou d'un chat est une décision familiale qui doit être réfléchie et assumée", précise Christophe Dumont-Richet, le responsable du refuge. En 2017, l'association a permis l'adoption de 38 443 animaux.