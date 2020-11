La circulation est actuellement très perturbée entre Lyon et Villefranche. Un sanglier a été percuté par le conducteur d'un TER.

Un sanglier a été percuté par le conducteur d'un TER ce mercredi après-midi.

La circulation est perturbée entre Lyon et Villefranche-sur-Sâone. Deux TER sont d'ores et déjà supprimés (887 141 et 887 150).