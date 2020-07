SNCF : incendie près des voies, la ligne Lyon - Saint-Etienne encore très perturbée

Lundi, la liaison ferroviaire Lyon - Saint-Etienne a été très perturbée suite à une panne d'alimentation électrique au niveau de Saint-Chamond. Ce mardi, c'est un incendie près des voies qui perturbe encore fortement le trafic.

Le trafic est interrompu entre Saint-chamond et Rive-de-Gier dans les deux sens, à cause d'un incendie aux abords des voies. Nos équipes se mobilisent pour permettre un retour des circulations dès que possible", précise la SNCF.

Des TER sont d'ores et déjà supprimés.

Edit : La reprise progressive du trafic est en cours.