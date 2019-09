SNCF : des retards de trains vers Lyon ce vendredi matin

Plusieurs lignes de trains sont touchées par des retards et perturbations ce vendredi matin à Lyon.

Plusieurs retards sont en cours sur les lignes d'Auvergne-Rhône-Alpes. Ils concernent notamment les lignes Dijon-Mâcon-Lyon, Saint-Marcellin-Grenoble et Lyon-Valence-Avignon-Marseille. Concernant cette dernière ligne, le retard est dû à un incendie qui a pris ce vendredi matin au sud de Montélimar. Le feu a depuis été maîtrisé et les trains peuvent à nouveau circuler entre Montélimar et Donzère. Cependant, les retards et perturbations persistent sur la ligne. Le retour à la normale sera progressif.