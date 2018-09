SMS de Wauquiez aux lycéens : la CNIL réagit

Hier, les lycéens de la région Auvergne-Rhône-Alpes ont reçu un SMS de Laurent Wauquiez leur souhaitant une bonne rentrée. La CNIL va demander des précisions à la région sur l'utilisation des données personnelles des lycéens.

Mardi, les lycéens de la région Auvergne-Rhône-Alpes ont reçu un SMS de Laurent Wauquiez leur souhaitant "une excellente rentrée" et de "belles réussites". Un message sympathique, sans aucun sous-entendu politique, mais qui derrière, soulève la question de l'utilisation des données personnelles peu de temps après la mise en place du règlement général sur la protection des données. Interrogé par Lyon Capitale, le cabinet de Laurent Wauquiez avait expliqué que “le fichier de numéros a été obtenu via le Pass'Région. Lors de son activation en ligne, les lycéens pouvaient cocher une case pour savoir si oui ou non ils voulaient recevoir des informations de la région et le contenu du Pass". Mais lorsque l'on active ce passe en ligne, les cases à cocher permettent uniquement d’accepter de recevoir des bons plans et informations liées aux dispositifs régionaux.

Contactée par l'AFP, la CNIL affirme qu'elle va "se rapprocher de la région Auvergne-Rhône-Alpes pour demander des précisions. De manière générale les données ne doivent pas être réutilisées pour des finalités non prévues." Pour l'instant la CNIL explique qu'elle n'a reçu aucune plainte concernant l'envoi de ce SMS, selon nos informations, la situation pourrait néanmoins évoluer ces prochains jours.