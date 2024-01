Six départements d’Auvergne-Rhône-Alpes en vigilance neige et verglas

La vigilance jaune pour la neige et le verglas est reconduite dans six départements de l’ouest de la région Auvergne-Rhône-Alpes jeudi 11 janvier.

Au lendemain d’importantes chutes de neige sur le Cantal, le Puy-de-Dôme et la région clermontoise, où de 5 à 40 cm ont été enregistrés selon les altitudes, la vigilance jaune pour la neige et le verglas est reconduite dans l’ouest de la région Auvergne-Rhône-Alpes jeudi 11 janvier. Sont concernés par ce niveau d’alerte de Météo France, l’Allier, le Cantal, le Puy-de-Dôme, la Loire, la Haute-Loire et l’Ardèche.

D’après l’agence météorologique, des précipitations persistent notamment ce jeudi matin sur l’ouest du Cantal et plus généralement la limite pluie-neige se situe désormais entre 500 et 600 m. Les précipitations devraient "définitivement" cesser avant la mi-journée estime Météo France.

Risque d'avalanche marqué sur les Alpes du nord

À l’est, du côté des Alpes du nord, trois autres départements de la région sont également en vigilance jaune, mais cette fois pour un risque d’avalanche marqué au-dessus de 2 000 m sur 11 massifs : Chablais, Aravis, Mont-Blanc, Beaufortain, Haute-Tarentaise, Vanoise, Haute-Maurienne, Belledonne, Grandes-Rousses, Maurienne et Oisans. Le risque d’avalanche reste pour le moment limité sur les Bauges, la chartreuse et le Vercors.