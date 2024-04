D'ici cet été, plusieurs collèges de l'agglomération lyonnaise seront équipés de panneaux solaires afin d'alimenter les quartiers alentours.

À l'initiative du projet, le collectif citoyen Un Deux Toits Soleil. Créée en 2016, la coopérative s'engage pour la transition écologique en installant des panneaux solaires sur les toits. Après avoir équipés ceux de six résidences étudiantes du Crous, le collectif s'attaque aux collèges de la Métropole de Lyon. Les toitures de six établissements accueilleront ainsi des panneaux photovoltaïques cet été. Un investissement de 1,4 million d'euros.

Louer des toits pour accéder au foncier

L'installation et l'exploitation des panneaux sont gérées par Un Deux Toits Soleil. Pour ce faire, le collectif loue les toits à la collectivité grâce à ses 360 sociétaires et une part sociale fixée à 56 euros. Ce qui lui assure un accès au foncier, frein majeur au développement de l'énergie photovoltaïque. Ce système va ainsi permettre l'installation de panneaux solaires sur les toits des collèges Jacques Duclos et Henri Barbusse à Vaulx-en-Velin. De même pour les collèges Pablo Picasso de Bron, Emile Malfroy à Grigny, Gabriel Rosset à Lyon et Evariste Galois à Meyzieu.

Les équipements produiront l’équivalent de la consommation annuelle de 860 personnes. Cependant, cette électricité verte n'alimentera pas les collèges mais sera consommée par les habitants du quartier. Par exemple, le toit du collège Emile Malfroy, qui fait 850 mètres carrés, produira de quoi couvrir la consommation électrique de 150 personnes. La superficie des toits des établissements sélectionnés vont ainsi de 650 à 1 000 mètres carrés.

Le choix des collèges s'est fait selon plusieurs critères. Afin de maximiser la production d'électricité, la coopérative a opté pour des toits exposés Sud et sans ombre. Il a également fallu trouver des toitures en bon état, capables d'accueillir les panneaux pour les 30 prochaines années. Période estimée pendant laquelle un panneau solaire conserve le maximum de sa capacité. La mise en service des panneaux est prévue pour 2025.

