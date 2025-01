Sirha Lyon : le Japon remporte la Coupe du Monde de Pâtisserie, la France décroche la 2e place 

Le Japon a remporté la Coupe du Monde de Pâtisserie 2025 samedi 25 janvier à l’issue de la troisième journée du Sirha à Lyon. La France décroche la seconde place.

Déjà tenante du titre lors de la précédente édition, l’équipe japonaise a de nouveau remporté la Coupe du Monde de Pâtisserie 2025 samedi 25 janvier lors du Sirha à Lyon grâce au savoir-faire et au talent de Masanaori Hata (candidat chocolat), Yuji Matoba (candidat sucre) et Ryu Miyazaki (candidat glace). La France, quant à elle, décroche la seconde place et la Malaise complète le podium.

Cette année, les candidats ont dû mettre tout leur talent en avant lors d’une épreuve inédite : le Show Chocolat. Épreuve lors de laquelle les candidats ont réalisé et scénographié 26 créations sucrées à base de chocolat Valrhona.

De son côté, la Belgique a remporté le prix spécial éco-responsable, remis par le Comité International d’Organisation à l’équipe ayant le mieux respecté les différents critères RSE imposés par le règlement du concours.

Palmarès de la Coupe du Monde de Pâtisserie 2025