Sirha : la fréquentation en hausse de + 8 %

Sirha 2019 : l’édition de tous les records ! 225 031 professionnels (+ 8,22 % vs 2017) dont 30 581 internationaux

(dont 28 % d'exposants internationaux)

140 000 m² répartis sur 7 halls

41 pavillons internationaux - 12 pavillons régionaux

24 concours et animations

17 tonnes de denrées offertes à la Banque Alimentaire

3 tonnes de biodéchets recyclés par Aremacs

1 083 nouveautés présentées dont 329 premières mondiales et 189 premières européennes

+ de 8 099 000 vues cumulées sur les réseaux sociaux et sur internet pendant 5 jours dans le monde