En panne d'idées pour la fête des pères ? Lyon Capitale vous propose une sélection de cadeaux de dernière minute dans les boutiques lyonnaises.

Osez le rouge

Connue pour la remarquable qualité de ses produits et ses conseils personnalisés, la marque française Mes chaussettes rouges vient d’ouvrir sa toute première boutique lyonnaise. C’est là que vous trouverez ce coffret de sept paires de chaussettes toutes aussi élégantes que différentes. Du framboise au grenat, en passant par le rouge carmin, les nuances de couleur sont subtiles. Quant aux différentes matières – laine, lin, fil d’Écosse, cachemire et soie… –, elles permettent de choisir la paire de chaussettes adaptée à chaque occasion.

Coffret 7 nuances de rouge – 215 €.

Mes chaussettes rouges – 49, rue Franklin, Lyon 2e

Montre lyonnaise

Design made in Lyon, mouvement à quartz japonais Miyota, boîtier en acier poli et brossé… cette montre chrono a plus d’un atout à faire valoir. À la fois tendance et intemporelle, elle se distingue aussi par son bracelet en cuir “racing”, qui lui apporte une petite touche sport, sans lui enlever son côté chic. À noter qu’il est interchangeable, tout comme le fond que l’on peut choisir parmi différents coloris : noir, bleu nuit ou encore gris clair.

Montre CO1 black – 299 €.

The Watch Lab – 23, rue du Président-Édouard-Herriot, Lyon 1er

Videz vos poches !

Devant, dans le dos, mais quoi qu’il en soit en bandoulière, la banane fait son come-back. Son côté pratique n’est plus à démontrer : elle permet de garder ses poches libres, tout en affichant un look décontracté, voire gentiment baroudeur. À noter qu’elle est fabriquée à partir de tissus upcyclés, pour un petit coup de pouce à l’environnement.

Banane Custine Rive Droite – 55 €.

Hyppairs – 3, place Sathonay, Lyon 1er

Aux fourneaux

Pour tous ceux qui aiment mettre la main à la pâte, ce set renferme deux couteaux traditionnels japonais, en acier carbone forgé à la main, finis par un joli manche en châtaignier. Qualité irréprochable, tranchant parfait, design haut de gamme, ces couteaux sont de ceux qu’on aime avoir dans sa cuisine, pour un usage quotidien.

Couteaux traditionnels japonais – Le coffret : 270 €.

Maison Berthier – 26, rue des Remparts-d’Ainay, Lyon 2e

Invitation au voyage

Véritable clin d’œil aux cartes topographiques, ces verres ont été imaginés par la marque française Alaskan Maker, connue pour son esprit baroudeur. Soufflés artisanalement, ils laissent apparaître dans leur fond le relief des superbes monts Fuji et Denali. Grâce à leur forme tulipe, ils sont parfaits pour déguster votre spiritueux préféré.

Set de deux verres Topographic – 49,90 €.

Heureux comme un prince – 41, rue de la Charité, Lyon 2e

Running durable

Lancé par la start-up lyonnaise Bomolet, ce tee-shirt de running a été fabriqué à partir de 14 bouteilles en plastique recyclé ! Outre ses qualités écoresponsables, il est ultra confortable et d’une technicité sans faille puisqu’il a été co-conçu avec des coureurs. On apprécie sa couleur pimpante qui donne un vrai coup de peps à chaque séance de running !

Tee-shirt l’Endurant rose – 65 €.

www.bomolet.com

Super soin

Apaisant, rafraîchissant, ce masque Lush au design ludique a été imaginé pour tous les super papas qui souhaitent prendre soin d’eux. Riche en aloe vera et en yerba maté, il repose les yeux, hydrate le contour de l’œil et laisse le regard frais et pétillant. N’oubliez pas la petite photo souvenir, histoire d’immortaliser votre nouveau look en super-héros !

Masque Superdad Eye Pad – 8 €.

Lush – 71, rue de la République, Lyon 2e ou à La Part-Dieu, Lyon 3e

Chic et pratique

Entièrement fabriqué en France, ce portefeuille de la marque française Larmorie se remarque tout d’abord par ses finitions impeccables et son design épuré : cuir lisse de couleur “terre brunie”, surpiqûres élégantes, petite cocarde tricolore rappelant le logo de la marque… De multiples poches et compartiments permettent d’organiser tous ses indispensables du quotidien : cartes diverses, papiers d’identité, billets et petite monnaie…

Portefeuille Arthur 2.0 – 79 €.

Mile-End – 22, rue Longue, Lyon 2e