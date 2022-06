Quoi de neuf à Lyon : Atelier Gadoue, céramique créative à la Guillotière

Installé depuis peu à la Guillotière, l’atelier Gadoue est entièrement dédié au travail de la terre.

Cet espace de travail pour le collectif de céramistes Virginie Pommel, Nadia Nesme et Claire Mounier, les trois fondatrices, ainsi que Lara Erel et Etienne Dubernet, en résidence pour quelques mois, propose aussi des cours de poterie pour adultes et enfants, quel que soit leur niveau.

Mi-juin, ne ratez pas l’inauguration de l’atelier. Vous découvrirez la belle expo-vente d’une centaine de pièces créées par le collectif de céramistes.

L’occasion d’appréhender cinq visions du travail de la terre, et autant de créations originales : œuvres sculpturales, objets décoratifs, art de la table, luminaires…

Atelier Gadoue – 9, rue Mortier, Lyon 3e

Inauguration le 15 juin. Expo-vente du 16 au 19 juin.