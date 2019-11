SFR veut acheter Covage qui gère la fibre optique Grand Lyon THD

Le 15 juin 2017 a marqué la fin des frais d'itinérance dans l'Union européenne. Grâce à la possibilité d'utiliser son forfait à l'étranger sans surcoût, les offres avec engagement à prix élevés perdent un peu plus de leur intérêt. Ont-ils encore des avantages ? Et si dépenser plus de 10 euros pour son forfait mobile ne servait à rien ?