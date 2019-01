Semaine du 7 janvier à Lyon : fermeture des axes routiers

Pour la semaine de la rentrée, Lyon Capitale vous informe des tunnels et axes routiers fermés.

Cette semaine du 7 janvier, plusieurs axes autoroutier seront fermés dans l'agglomération lyonnaise. Le tunnel de Fourvière sera fermé à la circulation en direction de Paris, du 7 au 10 janvier inclus. La circulation sera fermée de 22h à 6h le lendemain. Dans un autre arrondissement, le tunnel Brotteaux-Servient sera lui entièrement fermé à la circulation les 9 et 10 janvier, de 22h à 6h. Le tunnel quai Bellevue sera fermé de 21h à 6h du matin le 9 janvier, dans les deux sens. Enfin, la circulation dans le tunnel Vivier Merle est toujours fermé jusqu'à 2020.

Quant aux autoroutes, la bretelle d'entrée à Tassin-la-Demi-Lune, pour rejoindre l'A6 en direction de Marseille sera fermée de 7 au 10 janvier, de 21h à 6h. Du 7 au 9 janvier, la circulation sera réduite entre l'A466 et l'A89, afin que des travaux d'entretien de la chaussées puissent être effectués. La réduction du trafic aura lieu de 9h à 17h. Enfin, la circulation sera également réduite entre Solaize et le nœud de Ternay, dans les deux sens. Les travaux d'entretien de la chaussée dureront du 7 au 11 janvier, de 9h à 17h. Sur l'A46 Nord, la circulation sera là encore réduite pour permettre des travaux d'entretien. Du 7 au 10 janvier, prévoyez une circulation réduite de 9h à 17h, entre le nœud d'Anse et l'A466 en direction de Marseille.