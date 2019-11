Séisme en Ardèche : des appels à la prudence, des répliques possibles

Un tremblement de terre de catégorie 5,4 a eu lieu ce lundi à proximité de Montélimar. Les autorités recommandent la plus grande prudence, avec le risque de répliques.

Un séisme d'une magnitude 5,4 a été relevé ce lundi à 11h50. L'épicentre a été relevé à proximité de Montélimar (Drôme), dans le département de l'Ardèche, tout près de la ville du Teil. Des dégâts importants ont d'ailleurs été constatés à proximité de l'épicentre du séisme (lire ici).

Les autorités recommandent la plus grande prudence. "Suite au séisme de ce matin, des répliques restent possibles. En cas réplique, adoptez les bons réflexes pour votre sécurité", indique la Préfecture de la Drôme.

"Le réseau Sismalp vient de localiser un séisme de magnitude 5 en Ardèche, proche du Teil (5km à l'est) et d'Alba la Romaine (2km au nord). La source est localisée à une profondeur d'environ 10km. Ce séisme générera certainement des répliques dans les heures et les jours qui viennent", explique le réseau d'observation de la sismicité alpine.

Prudence, donc.

#Séisme en Drôme Ardèche - Suite au séisme de ce matin, des répliques restent possibles. En cas réplique, adoptez les bons réflexes pour votre sécurité ⤵️ pic.twitter.com/Ys0FzSwZ49 — Préfet de la Drôme (@Prefet26) November 11, 2019