Savoie : une avalanche mortelle, un skieur de randonnée retrouvé mort

Une avalanche a emporté six skieurs de randonnée vendredi à Valmeinier, en Savoie. D'après Le Dauphiné Libéré, cinq vacanciers et une monitrice se trouvaient dans une pente et une plaque de neige s'est détachée.

Cinq membres de l'expédition sont indemnes mais la 6e personne est malheureusement décédée. L'homme a été retrouvé 500 mètres plus bas, sous un mètre de neige. Il n'a pas pu être sauvé par les secours.