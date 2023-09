Près de 10 000 m3 de roche sont tombés dimanche 27 août au niveau de Ferney, en Maurienne, interrompant le trafic ferroviaire, routier et autoroutier entre la France et l’Italie. (Photo de Charlene PERSONNAZ / AFP)

En visite sur place, le ministre des Transports Clément Beaune a annoncé la réouverture, ce week-end, de l'axe routier reliant la Savoie et l'Italie du nord.

Le 27 août, un effondrement de roche de la falaise de la Praz, au Freney, dans la vallée de la Maurienne (Savoie) avait engendré un arrêt du trafic routier et ferroviaire. Environ 10 000 m3 de roches étaient tombés.

Après des semaines de perturbations routières, le ministre délégué des Transports Clément Beaune, en visite à Modane vendredi 8 septembre, a annoncé la réouverture de l'autoroute A43 qui relie cette vallée à l'Italie du nord. La falaise de la Praz surplombe l'autoroute et durant des semaines, le terrain était jusque là jugé instable depuis l'éboulement.

🔔🟢 Excellente nouvelle pour toute la vallée de la #Maurienne ! L’#A43 est à nouveau accessible sur 2 voies.



Merci à l’ensemble des agents mobilisés depuis une semaine d’avoir permis cette réouverture rapide et sécurisée @SavoieDepart @Prefet73 — Clement Beaune (@CBeaune) September 8, 2023

La réouverture de l'A43 va par ailleurs permettre celle du tunnel transfrontalier de Fréjus, rapporte La Tribune, une bonne nouvelle pour le secteur des transports routiers. Long de 12,8 km, ce tunnel dessert la vallée de Maurienne et l'Italie. Après l'éboulement, il avait été interdit d'accès aux véhicules de plus de 3,5 tonnes, ce qui obligeait à se diriger vers le tunnel du Mont-Blanc et Vintimille, en Italie.