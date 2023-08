Après un éboulement important en Savoie dimanche 27 août, le trafic ferroviaire entre la France et l'Italie est interrompu jusqu'à mercredi 30 août.

Une chute de pierres importante a perturbé la circulation ferroviaire dimanche 27 août entre Saint-Jean de Maurienne et Modane, en Savoie. Selon la préfecture de la Savoie, "plusieurs blocs de rochers représentant un volume d’environ 700 m³ sont venus percuter l’écran de protection mis en place de manière préventive par les services routiers du Conseil départemental sur ce secteur particulièrement surveillé". Le trafic ferroviaire est donc interrompu entre la France et l'Italie. Aucun blessé n'est à déplorer.

⚠️#Eboulement Saint-André à La Praz sur la RD 1006 fermeture de la RD 1006,de l’Autoroute de Maurienne entre les bretelles n°29 et n°30 deux sens de circulation, le tunnel Fréjus fermé à la circulation pour tous les véhicules de + 3,5 tonnes, perturbation ferroviaire Italie — Préfet de la Savoie 🇨🇵🇪🇺 (@Prefet73) August 27, 2023

Le trafic interrompu jusqu'à mercredi

À la suite de cet incident, la SNCF a indiqué qu'"aucune circulation ferroviaire ne sera possible entre Saint-Jean-de-Maurienne et Modane a minima jusqu'au mercredi 30 août inclus." De son côté, Clément Beaune, ministre des Transports, à déclaré sur X, ancien Twitter, qu'"un retour à la normale nécessitera plusieurs jours".

Après l’éboulement massif intervenu hier en #Maurienne, nos services publics sont mobilisés pour rétablir au plus vite la circulation routière et ferroviaire. Priorité absolue à la sécurité de tous ; un retour à la normale nécessitera plusieurs jours. pic.twitter.com/vcVPjzzUf3 — Clement Beaune (@CBeaune) August 27, 2023

À noter que l'éboulement a également impacté l'autoroute A43, entre les bretelles n°29 et n°30, dans les deux sens de circulation. Dans un communiqué, le préfet de la Savoie annonce que le "tunnel routier de Frégus est également fermé à la circulation pour tous les véhicules de plus de 3,5 tonnes dans les deux sens de circulation". Les poids lourds et autocars sont invités à transiter par le tunnel du Mont-Blanc ou par l'A8. Un "survol" d'expertise technique est prévu au cours des prochains jours pour étudier la situation.