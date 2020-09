Savoie : évacuation de 6 000 animaux coincés par la neige

Depuis les chutes de neige de vendredi soir, plus de 6000 animaux sont coincés par la neige en Savoie à 1 900 ou 2 000 mètres d'altitude. Une cellule de crise a été activée pour les évacuer.

En Savoie depuis les chutes de neige de vendredi soir, plus de 6 000 moutons et brebis et une centaine de vaches sont pris au piège par la neige.

Le maire de Saint-Colomban-des-Villards, en Savoie a activé une cellule de crise en lien avec le département pour nourrir et évacuer les animaux. L'évacuation des animaux devrait "prendre quasiment une semaine", selon le maire, interrogé par France Bleu Pays de Savoie.

Des chutes de neige importantes

L'altitude importante sur le col du Glandon, à 1 900 ou 2 000 mètres d'altitude, complique l'opération. Une dameuse a pu ouvrir un accès afin de déposer 300 kilogrammes de foin, afin de nourrir les animaux sur place.

Une importante quantité de neige est tombée en peu de temps. Localement, on mesure entre 30 et 50 centimètres à partir de 1 500 mètres d'altitude. De plus, le vent a formé des congères de deux mètres de haut dans le secteur où se déroule l'opération.

La situation ne devrait pas s'améliorer puisque Météo France prévoit -6° à partir de 1900 mètres d'altitude demain et de nouvelles chutes de neige sont attendues jeudi prochain.