Savoie : envolée cinématographique au lac du Lou

Lundi 2 août, l'établissement le Refuge du Lac du Lou (73) organise une projection du documentaire Aigle et Gypaète, les maîtres du ciel, en présence des réalisateurs. L'occasion de découvrir le long-métrage dans la vallée des Belleville, près de la station des Menuires.

Lundi 2 août, l'institution hôtelière du Refuge du Lac du Lou accueillera une soirée mettant la montagne à l'honneur. Anne et Erik Lapied sont un couple de cinéastes spécialisés dans le documentaire animalier d'altitude. Depuis plusieurs décennies, ils ont filmé les sommets, leurs habitants et leur faune en France ou ailleurs. Leur fille Véronique s'est d'ailleurs joint à l'équipe familiale et a réalisé avec eux plusieurs productions, dont Aigle et Gypaète, les maîtres du ciel.

Ensemble, ils ont passé sept ans à suivre le parcours de deux aigles royaux et d'un gypaète barbu dans les Alpes. L'occasion pour le spectateur d'observer à travers le quotidien de ces rapaces les autres occupants de la montagne : bouquetins, marmottes, loups et renards sont aussi à l'écran.

Le long-métrage a reçu plusieurs récompenses lors de sa sortie en 2018, notamment le grand prix du festival de l'oiseau et de la nature d'Abbeville, et celui du festival du cinéma sur la nature de Gran Paradiso en Italie.

Une soirée en pleine montagne

Soutenue par l'office du tourisme des Menuires, la représentation aura lieu sur la terrasse du refuge. En cas d'intempéries, elle sera déplacée dans la salle de séminaire Léo Lacroix.

Un dîner prévu par le restaurant de l'établissement est organisé à 19h30, suivi par la projection du documentaire à 21h, en présence d'Erik et Anne Lapied.

La station des Menuires est située dans le domaine skiable des 3 Vallées, au sein de la commune de Les Belleville. Elle se tient en aval de Val Thorens, plus haute station d'Europe, dans le massif de la Vanoise.

Le pass sanitaire est exigé pour assister à la soirée : attestation de vaccination complète, de rétablissement du Covid-19 dans les six derniers mois ou test négatif (PCR ou antigénique). Le tarif normal est de 35€, et de 20€ pour les enfants.

L'inscription se fait par téléphone ou par mail directement auprès du refuge du lac du Lou.