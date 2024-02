À l’occasion de la fête du livre de Bron, qui débutera le 8 mars prochain, Sytral Mobilités déposera gratuitement plusieurs ouvrages dans les rames des tramways T2 et T6 le 5 mars.

Le 8 mars prochain, la fête du livre de Bron sera lancée à l’hippodrome de Parilly et dans tous les lieux partenaires de l’évènement. Dans un souci de "valorisation de l’art et de la culture" et pour ancrer "le réseau au coeur de la vie des citoyens en lien avec ses valeurs culturelles", Sytral Mobilités, l’autorité organisatrice des transports en commun lyonnais, inaugurera l’évènement le 5 mars en déposant 400 livres en libre-service dans les rames de tramways T2 et T6.

Lire et partager la culture

Alors que le baromètre du Centre national du livre publié en 2023 révèle que "63 % des personnes interrogées lisent dans les transports, une augmentation de 15 % depuis 2011", cette opération de "book-crossing" permettra aux lecteurs et aux usagers de lire et de partager plusieurs romans, recueils et nouvelles.

Bruno Bernard, président de la Métropole de Lyon et de Sytral Mobilités, a salué cette initiative dans un communiqué publié ce jeudi matin. "La lecture et la littérature sont des invitations inépuisables à l’évasion ; en offrant une pause culturelle et des moments de découverte autour des livres et de leurs auteurs dans les rames du tramway, la Fête du Livre de Bron rejoint SYTRAL Mobilités dans sa démarche de voyage apaisé et de valorisation des arts auprès du plus grand nombre."

