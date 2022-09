Santé : la "marche des métiers fantômes", mercredi 28 à Lyon

La marche des "métiers fantômes" démarre demain à 14 h à Lyon.

Les associations régionales de professionnels de santé, comme l'Unapei Auvergne-Rhône-Alpes, se mobilisent demain à Lyon, quai Jules Courmont (Lyon 2e), à partir de 14 h.

S'auto-désignant comme "métiers fantômes", les filières sociales et médico-sociales traversent une "crise majeure" où près de 50 000 professionnels des métiers de l'humain manquent en France, dont 4 000 postes vacants dans la région, selon une étude Ifop.

La qualité de soins est donc directement impactée puisque les personnes les plus fragiles sont dépourvues de ces aides. Cette manifestation, présente dans plusieurs villes françaises ce même jour, vise à sensibiliser les personnes et à interpeller le gouvernement. L'intersyndicale réclame plus d'aides.

L'attractivité du "métier de l'humain" n'attire plus les jeunes, puisque 73 % des Français considèrent que la situation du secteur social et médico-social est peu satisfaisante.