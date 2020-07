Samedi rouge sur l'autoroute des vacances dès 8 heures

Samedi, la circulation est difficile au Sud de Lyon depuis 8 heures. Bison futé classe la journée rouge sur l'A7 entre les grandes agglomérations et les plages.

La route des vacances est particulièrement encombrée ce samedi 25 juillet. Bison futé classe la journée rouge sur l'A7 entre Lyon et Orange. Les premiers bouchons commencent à se former depuis 8 heures au sud de Lyon.

La situation ne devrait pas s'améliorer dans la journée. Les routes en direction de la Méditerranée seront saturées entre 11 heures et 16 heures. Il est conseillé d'éviter cet axe autant que possible.

Circulation dense sur l'A43 direction Chambéry

Sur l'A43, entre Lyon et Chambéry, la circulation sera dense surtout entre 10 heures et 16 heures. Pour ceux qui souhaiteraient emprunter le tunnel du Mont-Blanc, il est recommandé d'éviter cette zone qui s'annonce bondée, entre 10 heures et 13 heures.

Pour les automobilistes dans le sens des retour vers la capitale des Gaules, en provenance de la Méditerranée, la circulation devrait être fluide.