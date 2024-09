Saint-Fons : pour la rentrée 2024, le collège Alain fait peau neuve

Le grand projet de restructuration du collège Alain, situé à Saint-Fons, a pris fin. Les élèves ont pu, pour cette rentrée 2024, découvrir un collège transformé.

L'opération de restructuration avait débuté à l'été 2021. Trois ans après, le collège Alain a dévoilé son tout nouveau visage à Saint-Fons pour cette rentrée scolaire 2024. Construit en 1972, l'établissement qui accueille 870 élèves, n'avait jamais fait l'objet de travaux si important.

Certains bâtiments ont été démolis, comme le réfectoire et de nouvelles structures ont accueillis notamment le restaurant scolaire et la salle polyvalente. La cour extérieure a également été réaménagée et l'ensemble des bâtiments rénovés rendu accessibles aux personnes à mobilité réduite.

Bruno Bernard, président de la Métropole de Lyon et Olivier Dugrip, recteur de l'Académie, étaient présents pour l'inauguration du collège ce lundi 2 septembre. (Photo Métropole de Lyon)

Un projet à 20 millions d'euros

Ce projet, d'environ 20 millions d'euros, a été financé en grande partie par la Métropole. Les salles de classes ont été entièrement rénovées, un nouveau CDI est désormais accessible aux élèves du collège qui porte le nom du philosophe français Alain, et des arbres seront plantés cet hiver dans la cour.

"Cette restructuration est un marqueur de notre politique en faveur des collèges : amélioration des conditions d’apprentissage pour les élèves et de travail pour le corps enseignant et le personnel du collège. Le collège Alain va permettre à de nombreuses et nombreux Saint-Foniards de venir étudier dans d’excellentes conditions" s'est félicitée Véronique Moreira, vice-présidente de la Métropole de Lyon en charge de l'éducation et des collèges.